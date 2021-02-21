Свыше 130 тыс. зрителей посетило матчи Australian Open
ТАСС, 21 февраля. Матчи Открытого чемпионата Австралии по теннису, который завершится в Мельбурне в воскресенье, посетило в общей сложности 130 374 зрителя. Об этом сообщает
ТАСС, 21 февраля. Матчи Открытого чемпионата Австралии по теннису, который завершится в Мельбурне в воскресенье, посетило в общей сложности 130 374 зрителя. Об этом сообщает
В заключительный, 14-й игровой день на финальный матч в мужском одиночном разряде между сербом Новаком Джоковичем и россиянином Даниилом Медведевым пришли 7 426 зрителей. Финальный матч проходит в эти минуты, Джокович ведет по сетам со счетом 2−0. Ранее в воскресенье состоялся финал в мужском парном разряде, в котором хорват Иван Додиг и словак Филип Полашек обыграли американца Раджива Рама и британца Джо Солсбери.
Открытый чемпионат Австралии начался 8 февраля. Изначально соревнования проходили в присутствии зрителей — на все корты допускалось максимум 30 тыс. человек в день (около половины от обычной посещаемости). С прошлой субботы зрителей перестали допускать на матчи