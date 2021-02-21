Джокович снова король Австралии! Ему осталось всего два «шлема» до Надаля и Федерера

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Никто не может победить Новака Джоковича в финале Australian Open. Не получилось это и у россиянина Даниила Медведева. Сербский теннисист доказал, что он по-прежнему король Австралии. Теперь у него 9 побед в 9 финалах и 18 «шлемов».

Перед финалом Australian Open — 2021 между Новаком Джоковичем и Даниилом Медведевым фаворитом считался серб. Всё-таки он занимает первую строчку рейтинга ATP без перерыва уже более года. Кроме того, Джокович — действующий чемпион Australian Open. Даже не просто действующий, а рекордсмен этого турнир по числу титулов — 8. К тому же за всю карьеру Новака он ни разу не проигрывал в финале этого «шлема». Если серб попадал в полуфинал, то затем его соперника уже ничего не светило.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--40a4cd780566cfa71595" data-vnd="40a4cd780566cfa71595" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=40a4cd780566cfa71595" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

И в полуфинале розыгрыша — 2021 Джокович действительно не испытал больших проблем с российским дебютантом «шлемов» Асланом Карацевым. Всё закончилось в трёх сетах. Не было видно, что Новак испытывает какие-то проблемы со здоровьем, хотя перед этим в нескольких раундах серб жаловался на боли в мышцах живота. В интервью он даже говорил, что не уверен — сможет ли он закончить турнир. Но потом первый номер мирового рейтинга разыгрался и к финалу от проблем не осталось и следа.

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Для Даниила Медведева полуфинал со Стефаносом Циципасом тоже прошёл по сценарию россиянина. В третьем сете грек пытался огрызаться и раскачать игру соперника, но Даниил всё чётко контролировал и закончил матч очень уверенно — тоже в трёх сетах. Так что у финалистов перед главным матчем турнира было достаточно времени на восстановление и к очному противостоянию они подошли примерно в равных условиях. Если, конечно, не считать лишний день отдыха у Джоковича.

До Australian Open — 2021 Джокович и Медведев встречались 7 раз. За это время теннисисты, конечно, успели отлично друг друга изучить. Но в отличие от Новака, россиянин за эти годы заметно вырос по уровню мастерства. Поэтому последние матчи чаще уже выигрывал россиянин. Так было и в последнем их очном поединке на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне — 2020, когда Даниил уверенно победил первую ракетку мира в двух сетах. Кстати, это была одна из 12 побед Медведева над игроком топ-10 за последние несколько месяцев. Вообще к финалу с Джоковичем в Мельбурне Даниил подошёл с серией из 20 победных матчей.

История личных встреч. Джокович — Медведев — 4−3:

1. Кубок Дэвиса-2017. 1/8 финала. Джокович — Медведев — 3:6, 6:4, 6:1, 1:0 (отказ).

2. Истбурн-2017. ½ финала. Джокович — Медведев — 6:4, 6:4.

3. Australian Open-2019. 4-й круг. Джокович — Медведев — 6:4, 6:7, 6:2, 6:3.

4. Монте-Карло-2019. ¼ финала. Медведев — Джокович — 6:3, 4:6, 6:2.

5. Цинциннати-2019. ½ финала. Медведев — Джокович — 3:6, 6:3, 6:3.

6. ATP Cup-2020. ½ финала. Джокович — Медведев — 6:1, 5:7, 6:4.

7. Итоговый чемпионат ATP-2020. Группа. Медведев — Джокович — 6:3, 6:3.

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Джокович сразу же включился в матч и повёл с брейком — 3:0. Но россиянина это не напугало, и он тут же выровнял ситуацию — 3:3. Дальше теннисисты держали свою подачу и казалось, что исход партии решится на тай-брейке. Но тут серб резко прибавил на приёме, вцепился в 12-м гейме на подаче соперника и смог её забрать — 7:5.

На старте второго сета Джокович чуть ослабил хватку, Даниил сразу же этим воспользовался и сделал брейк. Но закрепить преимущество россиянину не удалось. Новак опять взвинтил темп и взял 4 гейма подряд — 4:1. Взял свою подачу под ноль, Медведев попытался сократить отставание, но ему так и не удалось даже получить брейк-пойнт, и когда счёт стал 5:2, Даниил от злости расколотил свою ракетку. Этот выплеск эмоций россиянину на пользу не пошёл. Джокович взял и второй сет — 7:5, 6:2.

В третьей партии Даниил опять попытался сходу сделать брейк, но не реализовал свои шансы. А вот Джокович тут же взял подачу соперника и следом снова повёл 3:0, как в первой партии. Но в отличие от начал матча Медведеву не удалось отыграться. Новак чётко контролировал свою подачу, и как не старался россиянин, разрушить игру соперника в этот день он так и не смог. В итоге матч продлился около 2 часов — 7:5, 6:2, 6:2.

Таким образом, Новак Джокович в 9-й раз в карьере выиграл Australian Open, причём в своём 9-м финале на этом турнире. Общее количество побед на «шлемах» серб довёл уже до 18. Теперь ему осталось выиграть всего два трофея, чтобы сравнять с Рафаэлем Надалем и Роджером Федерером, у которых по 20 мэйджоров. Теоретически это можно сделать уже в сезоне-2021.

Все титулы Новака Джоковича на ТБШ (18):

Australian Open — 9 (2008, 2011−2013, 2015, 2016, 2019−2021)

«Ролан Гаррос» — 1 (2016)

Уимблдон — 5 (2011, 2014, 2015, 2018, 2019)

US Open — 3 (2011, 2015, 2018)

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За победу в финале Australian Open — 2021 Новак Джокович получил кубок имени Нормана Брукса и чек на сумму $ 2 113 375. Даниилу достался трофей финалиста и денежный приз в размере $ 1 152 750. Отметим, что за свою карьеру серб заработал уже около $ 148 млн. Это, конечно, безусловный рекорд в теннисе.

Что касается Даниила Медведева, то он провёл просто блестящий турнир. Россиянин играл гораздо увереннее и надёжнее, чем на всех предыдущих «шлемах», включая US Open — 2019, где тоже дошёл до финала. Неудивительно, что сейчас россиянин считался фаворитом в каждом матче, за исключением финального. Единственные серьёзные сложности он испытал в поединке с Краиновичем, когда пришлось провести 5 сетов. Но именно та победа в третьем круге придала Медведеву ещё большую уверенность. В любом случае, по итогам турнира с понедельника россиянин впервые станет 3-й ракеткой мира, сместив австрийца Доминика Тима. Впереди останутся только Надаль и Джокович. Таким образом, Даниил встанет в один ряд с Кафельниковым, Сафиным и Давыденко.

Все российские теннисисты в топ-3 рейтинга ATP (4):

1. Евгений Кафельников — 1 (впервые — 3.5.1999)

2. Марат Сафин — 1 (20.11.2000)

3. Николай Давыденко — 3 (6.11.2006)

4. Даниил Медведев — 3 (22.2.2021)

Следующий турнир «Большого шлема» пройдёт на кортах «Ролан Гаррос» с 23 мая по 6 июня.