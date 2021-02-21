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14:29 (мск), источник: ТАСС

Медведев признался, что его впечатляют девять побед Джоковича на Australian Open

ТАСС, 21 февраля. Россиянин Даниил Медведев заявил, что его впечатляют девять побед серба Новака Джоковича на Открытых чемпионатах Австралии по теннису (Australian Open). Об этом Медведев рассказал в эфире телеканала Eurosport.

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Источник: AP 2020

В воскресенье Медведев проиграл Джоковичу в финальном матче Australian Open со счетом 5:7, 2:6, 2:6.

«Непросто говорить, когда проиграл в финале, — сказал Медведев. — Поздравляю Новака и его команду, девятый титул — это впечатляет, у меня нет слов».

Россиянин назвал Джоковича прекрасным человеком. «Первый раз я тренировался с Джоковичем, когда я был 500-й ракеткой мира, а он первой. Он тогда общался со мной как с другом, а я боялся с ним заговорить, он прекрасный человек. Сейчас стою с трофеем финалиста и понимаю, что очень благодарен, что он [турнир] прошел», — добавил Медведев.

Медведев во второй раз играл в финале турнира серии Большого шлема. В решающем матче Открытого чемпионата США 2019 года он уступил испанцу Рафаэлю Надалю. Джокович 18 раз выигрывал турниры серии Большого шлема, из них девять раз Открытый чемпионат Австралии (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021).

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