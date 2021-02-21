Медведев признался, что его впечатляют девять побед Джоковича на Australian Open

«Непросто говорить, когда проиграл в финале, — сказал Медведев. — Поздравляю Новака и его команду, девятый титул — это впечатляет, у меня нет слов».

Россиянин назвал Джоковича прекрасным человеком. «Первый раз я тренировался с Джоковичем, когда я был 500-й ракеткой мира, а он первой. Он тогда общался со мной как с другом, а я боялся с ним заговорить, он прекрасный человек. Сейчас стою с трофеем финалиста и понимаю, что очень благодарен, что он [турнир] прошел», — добавил Медведев.