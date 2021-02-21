Джокович назвал Медведева одним из самых сложных соперников в своей жизни

«Во-первых, Даниил провел прекрасный матч, он прекрасный человек, — сказал Джокович. — Приятно видеть, что у тебя остались чувства (Медведев рассказал о своих чувствах от совместной тренировки с Джоковичем в начале своей карьеры — прим. ТАСС), мне нравится общаться с Даниилом вне корта, он очень приятный человек, но на корте он один из самых сложных соперников в моей жизни. Медведев определенно выиграет турнир серии Большого шлема, это лишь вопрос времени, если он не против подождать еще несколько лет. Его 20-матчевая серия без поражений — это нечто потрясающее».