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14:30 (мск), источник: ТАСС

Джокович назвал Медведева одним из самых сложных соперников в своей жизни

ТАСС, 21 февраля. Победитель Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) 2021 года серб Новак Джокович назвал россиянина Даниила Медведева одним из самых сложных соперников в своей жизни. Об этом он рассказал в интервью после финального матча турнира в эфире телеканала Eurosport.

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Источник: AFP 2020

В воскресенье Джокович обыграл Медведева со счетом 7:5, 6:2, 6:2 и в девятый раз стал победителем Открытого чемпионата Австралии. Медведев потерпел пятое поражение в восьми встречах с Джоковичем.

«Во-первых, Даниил провел прекрасный матч, он прекрасный человек, — сказал Джокович. — Приятно видеть, что у тебя остались чувства (Медведев рассказал о своих чувствах от совместной тренировки с Джоковичем в начале своей карьеры — прим. ТАСС), мне нравится общаться с Даниилом вне корта, он очень приятный человек, но на корте он один из самых сложных соперников в моей жизни. Медведев определенно выиграет турнир серии Большого шлема, это лишь вопрос времени, если он не против подождать еще несколько лет. Его 20-матчевая серия без поражений — это нечто потрясающее».

Медведев располагается на четвертой строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), после Открытого чемпионата Австралии россиянин поднимется на третье место в обновленной версии рейтинга. Он завоевал девять титулов под эгидой организации и во второй раз играл в финале турнира серии Большого шлема, уступив в решающем матче Открытого чемпионата США в 2019 году испанцу Рафаэлю Надалю. До финала Australian Open — 2021 Медведев не проигрывал на протяжении 20 матчей подряд.

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