Медведев не взял «Шлем», но проиграл красиво. Его речь после финала — признак большого человека
Д — Даниил и достоинство.
Д — Даниил и достоинство.
Даниил Медведев снова не выиграл «Шлем» — в финале Australian Open его разобрал Новак Джокович (7:5, 6:2, 6:2).
Но как и на US Open-2019, где Медведев в яростной борьбе проиграл Рафаэлю Надалю, он покорил всех своей речью после матча — словами, полными уважения, честности и достоинства. Тогда он сказал:
«Хочу поздравить Рафу и его команду, вы потрясающие. Ты так играешь, что даже смешно. С тобой очень тяжело. И я смотрел на экран, там показывали твой первый “Шлем”, второй, девятнадцатый. И я подумал: “Если б я выиграл, что они могли бы показать?”» (Все смеются, овация).
Тогда выступление Медведева рекомендовал для просмотра всем даже
«Но я постараюсь. Надеюсь, получится лучше, чем на корте.
Джокович ответил взаимностью — получив чемпионский кубок, он первым делом сказал сопернику:
«Даниил, раньше мы с тобой больше тренировались вместе — а сейчас ты перестал мне звонить. Но мне приятно, что ты помнишь все, что нас связывает. Я очень люблю Даниила по жизни — он очень дружелюбный и приятный парень, но на корте он один из самых сложных соперников, с которыми я
Медведев в ответ на просьбу рассмеялся, но согласия не дал.
Автор Лера Ли