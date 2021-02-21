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15:13 (мск), источник: Sports.Ru

Медведев не взял «Шлем», но проиграл красиво. Его речь после финала — признак большого человека

Д — Даниил и достоинство.

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Даниил Медведев снова не выиграл «Шлем» — в финале Australian Open его разобрал Новак Джокович (7:5, 6:2, 6:2).

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Но как и на US Open-2019, где Медведев в яростной борьбе проиграл Рафаэлю Надалю, он покорил всех своей речью после матча — словами, полными уважения, честности и достоинства. Тогда он сказал:

«Хочу поздравить Рафу и его команду, вы потрясающие. Ты так играешь, что даже смешно. С тобой очень тяжело. И я смотрел на экран, там показывали твой первый “Шлем”, второй, девятнадцатый. И я подумал: “Если б я выиграл, что они могли бы показать?”» (Все смеются, овация).

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Тогда выступление Медведева рекомендовал для просмотра всем даже премьер-министр Индии. Сегодняшнюю речь Даниил, по ходу турнира отметивший 25-летие, начал с того, что говорить после поражения в финале «Шлема» непросто:

«Но я постараюсь. Надеюсь, получится лучше, чем на корте. Во-первых, поздравляю Новака и его команду. Девять “Шлемов” в Австралии, 18 всего. И это, наверное, не последний. У меня даже слов нет. Расскажу небольшую историю. Я впервые тренировался с Новаком, когда стоял 500-м или 600-м в мире. Он уже был первым, только выиграл “Уимблдон”. И я думал, что он даже не будет со мной разговаривать, для меня он был богом. Я пришел, очень стеснялся, ничего не говорил. А он задавал мне вопросы, говорил со мной как с другом. Я был очень удивлен. И ты не изменился с тех пор, такой же отличный парень, отличный человек. Поздравляю. Конечно, большое спасибо Жилю и Даше — моим тренеру и жене. Сегодня был нелучший день, но последние три месяца прошли хорошо. Спасибо, что так долго провели со мной в Австралии. Надеюсь, скоро мы выиграем “Большой шлем”».

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Джокович ответил взаимностью — получив чемпионский кубок, он первым делом сказал сопернику:

«Даниил, раньше мы с тобой больше тренировались вместе — а сейчас ты перестал мне звонить. Но мне приятно, что ты помнишь все, что нас связывает. Я очень люблю Даниила по жизни — он очень дружелюбный и приятный парень, но на корте он один из самых сложных соперников, с которыми я когда-либо играл. Это просто вопрос времени — когда ты возьмешь “Шлем”. Подожди, пожалуйста, еще несколько лет».

Медведев в ответ на просьбу рассмеялся, но согласия не дал.

Автор Лера Ли

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