Медведев и Джокович обменялись уважительными сообщениями в соцсетях после финала Australian Open
Финалисты Открытого чемпионата Австралии Даниил Медведев и Новак Джокович обменялись уважительными сообщениями в соцсетях.
Финалисты Открытого чемпионата Австралии Даниил Медведев и Новак Джокович обменялись уважительными сообщениями в соцсетях.
Сегодня в решающем матче турнира «Большого шлема» серб одержал победу над россиянином со счетом 7:5, 6:2, 6:2.
«Не тот матч, который я хотел. Огромное уважение Джоковичу. Я горд своим летним периодом в Австралии и с нетерпением жду следующего года», — написал Медведев в твиттере.
«Эти чувства абсолютно взаимны, Даниил. Уважение не только тебе, но и твоей команде», — написал в ответ Джокович.