Медведев и Джокович обменялись уважительными сообщениями в соцсетях после финала Australian Open

Сегодня в решающем матче турнира «Большого шлема» серб одержал победу над россиянином со счетом 7:5, 6:2, 6:2.

«Не тот матч, который я хотел. Огромное уважение Джоковичу. Я горд своим летним периодом в Австралии и с нетерпением жду следующего года», — написал Медведев в твиттере.