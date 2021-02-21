Стали известны призовые Медведева за выступление на Australian Open
Стали известны призовые теннисиста Даниила Медведева за выступление на Australian Open. Об этом сообщается на сайте организаторов турнира.
Стали известны призовые теннисиста Даниила Медведева за выступление на Australian Open. Об этом сообщается на сайте организаторов турнира.
Выход в финал Открытого чемпионата Австралии принес россиянину около 1,17 миллиона долларов (более 86 миллионов рублей). Победитель турнира, серб Новак Джокович заработал вдвое больше. Еще один россиянин Аслан Карацев, вышедший в полуфинал, получит около 663 тысяч долларов.
Ранее 21 февраля Медведев уступил Джоковичу в решающем матче Australian Open на корте в Мельбурне. Для отечественного спортсмена это был первый финал турнира в Австралии в карьере. После финала Медведев обратился к сопернику, выразив благодарность за общение в начале карьеры.
Общий призовой фонд турнира составил 62,6 миллиона долларов США.