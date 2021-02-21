Стали известны призовые Медведева за выступление на Australian Open

Выход в финал Открытого чемпионата Австралии принес россиянину около 1,17 миллиона долларов (более 86 миллионов рублей). Победитель турнира, серб Новак Джокович заработал вдвое больше. Еще один россиянин Аслан Карацев, вышедший в полуфинал, получит около 663 тысяч долларов.

Ранее 21 февраля Медведев уступил Джоковичу в решающем матче Australian Open на корте в Мельбурне. Для отечественного спортсмена это был первый финал турнира в Австралии в карьере. После финала Медведев обратился к сопернику, выразив благодарность за общение в начале карьеры.