Медведев вышел на третье место в рейтинге ATP, Карацев поднялся на 72 позиции

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В воскресенье Медведев в финале Открытого чемпионата Австралии уступил сербу Новаку Джоковичу со счетом 5:7, 2:6, 2:6. Россиянин обошел в рейтинге австрийца Доминика Тима, который теперь занимает четвертое место.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--bf92637e778be2dc421e" data-vnd="bf92637e778be2dc421e" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=bf92637e778be2dc421e" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Россиянин Аслан Карацев, дошедший до полуфинала Australian Open, поднялся на 72 позиции в рейтинге и занимает 42-е место. Четвертьфиналист турнира Андрей Рублев сохранил восьмую строчку. Карен Хачанов, проигравший в третьем круге, потерял одну позицию и занимает 21-е место.

Первое место в рейтинге продолжает занимать Джокович, вторым идет испанец Рафаэль Надаль, который в четвертьфинале Australian Open проиграл греку Стефаносу Циципасу.

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Медведев стал четвертым россиянином в истории, попавшим в первую тройку мирового рейтинга. До него это достижение покорялось Евгению Кафельникову (последнее попадание — 15 апреля 2002 года), Марату Сафину (последнее попадание — 12 сентября 2005 года) и Николаю Давыденко (последнее попадание — 11 июня 2007 года).

Рейтинг АТР от 22 февраля

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 030 очков;.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9 850;.

3 (4). Даниил Медведев (Россия) — 9 735;.

4 (3). Доминик Тим (Австрия) — 9 125;.

5 (5). Роджер Федерер (Швейцария) — 6 630;.

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 6 595;.

7 (7). Александр Зверев (Германия) — 5 615;.

8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 4 609;.

9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) — 3 480;.

10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3 480…

21 (20). Карен Хачанов (Россия) — 2 290…