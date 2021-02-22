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09:18 (мск), источник: ТАСС

Победительница турнира в Мельбурне Касаткина поднялась на 18 позиций в рейтинге WTA

ТАСС, 22 февраля. Россиянка Дарья Касаткина поднялась с 75-го на 57-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.

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На прошлой неделе Касаткина стала победительницей турнира в Мельбурне.

На самой высокой позиции среди российских теннисисток находится Екатерина Александрова, занимающая 33-е место.

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Победительница Открытого чемпионата Австралии япока Наоми Осака вышла на второе место в рейтинге, обогнав румынку Симону Халеп. Американка Серена Уильямс, проигравшая японке в полуфинале турнира, вернулась в первую десятку и занимает седьмое место. Лидерство сохранила австралийка Эшли Барти, выбывшая на Australian Open на стадии четвертьфинала.

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Рейтинг WTA от 22 февраля

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 9 186 очков;.

2 (3). Наоми Осака (Япония) — 7 835;.

3 (2). Симона Халеп (Румыния) — 7 255;.

4 (4). София Кенин (США) — 5 760;.

5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5 370;.

6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 5 205;.

7 (11). Серена Уильямс (США) — 4 915;.

8 (7). Арина Соболенко (Белоруссия) — 4 810;.

9 (9). Бьянка Андрееску (Канада) — 4 735;.

10 (8). Петра Квитова (Чехия) — 4 571..

33 (32). Екатерина Александрова (Россия) — 1 900;.

34 (36). Вероника Кудерметова (Россия) — 1 800…

38 (37). Светлана Кузнецова (Россия) — 1 631…

40 (39). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1 630…

57 (75). Дарья Касаткина (Россия) — 1 295…

69 (63). Анна Блинкова (Россия) — 1 114…

88 (101). Анастасия Потапова (Россия) — 891…

94 (97). Варвара Грачева (Россия) — 858.

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