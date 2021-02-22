Победительница турнира в Мельбурне Касаткина поднялась на 18 позиций в рейтинге WTA

На прошлой неделе Касаткина стала победительницей турнира в Мельбурне.
На самой высокой позиции среди российских теннисисток находится Екатерина Александрова, занимающая 33-е место.
Победительница Открытого чемпионата Австралии япока Наоми Осака вышла на второе место в рейтинге, обогнав румынку Симону Халеп. Американка Серена Уильямс, проигравшая японке в полуфинале турнира, вернулась в первую десятку и занимает седьмое место. Лидерство сохранила австралийка Эшли Барти, выбывшая на Australian Open на стадии четвертьфинала.
Рейтинг WTA от 22 февраля
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 9 186 очков;.
2 (3). Наоми Осака (Япония) — 7 835;.
3 (2). Симона Халеп (Румыния) — 7 255;.
4 (4). София Кенин (США) — 5 760;.
5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5 370;.
6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 5 205;.
7 (11). Серена Уильямс (США) — 4 915;.
8 (7). Арина Соболенко (Белоруссия) — 4 810;.
9 (9). Бьянка Андрееску (Канада) — 4 735;.
10 (8). Петра Квитова (Чехия) — 4 571..
33 (32). Екатерина Александрова (Россия) — 1 900;.
34 (36). Вероника Кудерметова (Россия) — 1 800…
38 (37). Светлана Кузнецова (Россия) — 1 631…
40 (39). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1 630…
57 (75). Дарья Касаткина (Россия) — 1 295…
69 (63). Анна Блинкова (Россия) — 1 114…
88 (101). Анастасия Потапова (Россия) — 891…
94 (97). Варвара Грачева (Россия) — 858.