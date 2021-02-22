Победительница турнира в Мельбурне Касаткина поднялась на 18 позиций в рейтинге WTA

Победительница Открытого чемпионата Австралии япока Наоми Осака вышла на второе место в рейтинге, обогнав румынку Симону Халеп. Американка Серена Уильямс, проигравшая японке в полуфинале турнира, вернулась в первую десятку и занимает седьмое место. Лидерство сохранила австралийка Эшли Барти, выбывшая на Australian Open на стадии четвертьфинала.