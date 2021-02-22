Арина Соболенко занимает 8-е место в рейтинге WTA
22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко занимает 8-е место в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) сообщает корреспондент БЕЛТА.
22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко занимает 8-е место в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) сообщает корреспондент БЕЛТА.
Перед стартом первого в новом сезоне турнира серии «Большого шлема» — открытого чемпионата Австралии, Арина Соболенко была на 7-й позиции. На кортах «Мельбурн Парка» она добралась до 1/8 финала одиночного разряда и опустилась на одну строку, имея в своем активе 4810 очков.
В парном рейтинге Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс, выигравшие в Мельбурне состязания женских дуэтов, занимают ведущие позиции. Чемпионка Australian Open японская теннисистка Наоми Осака переместилась с третьего на второе место. Белоруска Виктория Азаренко находится на 14-й позиции, имея 3535 очков, у Александры Саснович 838 баллов и 96-е место, Ольга Говорцова занимает 138-ю позицию, набрав 572 очка.
Топ-10 рейтинга WTA:
1. Эшли Барти (Австралия) — 9186 очков,
2. Наоми Осака (Япония) — 7835,
3. Симона Халеп (Румыния) — 7255,
4. София Кенин (США) — 5760,
5. Элина Свитолина (Украина) — 5370,
6. Каролина Плишкова (Чехия) — 5205,
7. Серена Уильямс (США) — 4915,
8. Арина Соболенко (Беларусь) — 4810,
9. Бьянка Андрееску (Канада) — 4735,
10. Петра Квитова (Чехия) — 4571.
В рейтинге Ассоциации
Первая десятка рейтинга АТР:
1. Новак Джокович (Сербия) — 12030,
2. Рафаэль Надаль (Испания) — 9850,
3. Даниил Медведев (Россия) — 9735,
4. Доминик Тим (Австрия) — 9125,
5. Роджер Федерер (Швейцария) — 6630,
6. Стефанос Циципас (Греция) — 6595,
7. Александр Зверев (Германия) — 5615,
8. Андрей Рублев (Россия) — 4609,
9. Диего Шварцман (Аргентина) — 3480,
10. Маттео Берреттини (Италия) — 3480.