Арина Соболенко занимает 8-е место в рейтинге WTA

Перед стартом первого в новом сезоне турнира серии «Большого шлема» — открытого чемпионата Австралии, Арина Соболенко была на 7-й позиции. На кортах «Мельбурн Парка» она добралась до 1/8 финала одиночного разряда и опустилась на одну строку, имея в своем активе 4810 очков.

В парном рейтинге Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс, выигравшие в Мельбурне состязания женских дуэтов, занимают ведущие позиции. Чемпионка Australian Open японская теннисистка Наоми Осака переместилась с третьего на второе место. Белоруска Виктория Азаренко находится на 14-й позиции, имея 3535 очков, у Александры Саснович 838 баллов и 96-е место, Ольга Говорцова занимает 138-ю позицию, набрав 572 очка.

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Топ-10 рейтинга WTA:

1. Эшли Барти (Австралия) — 9186 очков,

2. Наоми Осака (Япония) — 7835,

3. Симона Халеп (Румыния) — 7255,

4. София Кенин (США) — 5760,

5. Элина Свитолина (Украина) — 5370,

6. Каролина Плишкова (Чехия) — 5205,

7. Серена Уильямс (США) — 4915,

8. Арина Соболенко (Беларусь) — 4810,

9. Бьянка Андрееску (Канада) — 4735,

10. Петра Квитова (Чехия) — 4571.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) лучший из белорусов Егор Герасимов занимает 83-е место (854 очка), Илья Ивашко находится на 111-й позиции (681), Владимир Игнатик — на 334-й строке (132).

Первая десятка рейтинга АТР:

1. Новак Джокович (Сербия) — 12030,

2. Рафаэль Надаль (Испания) — 9850,

3. Даниил Медведев (Россия) — 9735,

4. Доминик Тим (Австрия) — 9125,

5. Роджер Федерер (Швейцария) — 6630,

6. Стефанос Циципас (Греция) — 6595,

7. Александр Зверев (Германия) — 5615,

8. Андрей Рублев (Россия) — 4609,

9. Диего Шварцман (Аргентина) — 3480,