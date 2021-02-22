Российская теннисистка Кудерметова проиграла в первом круге турнира в Аделаиде

Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:4) в пользу 28-летней американки. Спортсменки встретились впервые. Во втором круге Роджерс сыграет с британкой Йоханной Контой.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--bf92637e778be2dc421e" data-vnd="bf92637e778be2dc421e" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=bf92637e778be2dc421e" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Кудерметовой 23 года, она является 34-й ракеткой мира, в ее активе один титул на турнирах под эгидой WTA. Она дважды доходила до третьего круга турниров серии Большого шлема (Открытый чемпионат Австралии 2021 года и Открытый чемпионат Франции 2019 года).

Роджерс располагается на 53-й строчке рейтинга WTA. Ее лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции (2016) и Открытого чемпионата США (2020). В 2017 году в составе сборной США стала победительницей Кубка Федерации (ныне — Кубок Билли Джин Кинг). На Открытом чемпионате Австралии 2021 года Роджерс завершила выступление в четвертом круге, проиграв первой ракетке мира австралийке Эшли Барти (3:6, 4:6).