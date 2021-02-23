Россиянка Самсонова проиграла Мартич в 1-м круге турнира в Аделаиде

Россиянка Самсонова проиграла Мартич в 1-м круге турнира в Аделаиде

Российская теннисистка Людмила Самсонова прекратила свое выступление на турнире в Аделаиде (Австралия), призовой фонд которого превышает $500 тыс.