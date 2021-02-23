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10:02 (мск), источник: Sport24

Россиянка Самсонова проиграла Мартич в 1-м круге турнира в Аделаиде

Российская теннисистка Людмила Самсонова прекратила свое выступление на турнире в Аделаиде (Австралия), призовой фонд которого превышает $500 тыс.

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Соперницей Самсоновой в первом раунде была хорватка Петра Мартич. Встреча продолжалась 2 часа 20 минут и завершилась со счетом 6:4, 0:6, 5:7.

Следующей соперницей Мартич станет победительница пары Ясмине Паолини — Кори Гауфф.

WTA. Аделаида (Австралия)

Первый круг

Людмила Самсонова (Россия, Q) — Петра Мартич (Хорватия, 6) — 6:4, 0:6, 5:7.

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