Россиянка Самсонова проиграла Мартич в 1-м круге турнира в Аделаиде
Российская теннисистка Людмила Самсонова прекратила свое выступление на турнире в Аделаиде (Австралия), призовой фонд которого превышает $500 тыс.
Российская теннисистка Людмила Самсонова прекратила свое выступление на турнире в Аделаиде (Австралия), призовой фонд которого превышает $500 тыс.
Соперницей Самсоновой в первом раунде была хорватка Петра Мартич. Встреча продолжалась 2 часа 20 минут и завершилась со счетом 6:4, 0:6, 5:7.
Следующей соперницей Мартич станет победительница пары Ясмине Паолини — Кори Гауфф.
WTA. Аделаида (Австралия)
Первый круг
Людмила Самсонова (Россия, Q) — Петра Мартич (Хорватия, 6) — 6:4, 0:6, 5:7.