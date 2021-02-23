Белорусский теннисист Егор Герасимов вышел в 1/8 финала турнира в Монпелье

Сегодня в 1/16 финала одиночного разряда белорус, занимающий 83-е место в мировом рейтинге, победил в двух партиях экс-первую ракетку планеты, известного британского теннисиста Энди Маррея, который сейчас находится на 121-м месте — 7:6 (10:8), 6:1. Встреча продолжалась 1 час 45 минут. В поединке за выход в четвертьфинал Егор Герасимов сыграет с победителем встречи между итальянцем Янником Синнером (34-й номер рейтинга АТР) и словенцем Альяжем Бедене (60).