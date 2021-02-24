Теннисист Рублев рассказал о планах на весеннюю часть сезона
МОСКВА, 24 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Андрей Рублев до старта грунтовой части сезона планирует сыграть на четырех турнирах Ассоциации
МОСКВА, 24 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Андрей Рублев до старта грунтовой части сезона планирует сыграть на четырех турнирах Ассоциации
В рейтинге ATP 23-летний россиянин занимает восьмую строчку. Турнир в Майами пройдет с 22 марта по 4 апреля. Главный грунтовый турнир сезона — Открытый чемпионат Франции — состоится c 17 мая по 6 июня.
«Весеннюю часть сезона начну с выступления на турнире в Роттердаме. Затем планирую сыграть в Дохе, Дубае и Майами, после чего уже начнется грунтовый сезон», — сказал Рублев.
На завершившемся 21 февраля Открытом чемпионате Австралии Рублев дошел до четвертьфинальной стадии, где уступил соотечественнику Даниилу Медведеву — 5:7, 3:6, 2:6. Медведев в финале проиграл сербу Новаку Джоковичу.