Теннисист Рублев рассказал о планах на весеннюю часть сезона

В рейтинге ATP 23-летний россиянин занимает восьмую строчку. Турнир в Майами пройдет с 22 марта по 4 апреля. Главный грунтовый турнир сезона — Открытый чемпионат Франции — состоится c 17 мая по 6 июня.

«Весеннюю часть сезона начну с выступления на турнире в Роттердаме. Затем планирую сыграть в Дохе, Дубае и Майами, после чего уже начнется грунтовый сезон», — сказал Рублев.