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24 февраля, источник: Vesti.kz

Александр Бублик менее чем за час оформил выход в четвертьфинал турнира ATP в Сингапуре

Известен его следующий соперник.

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Источник: РИА "Новости"

Казахстанский теннисист Александр Бублик пробился в ¼ финала турнира ATP в Сингапуре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В матче 1/8 финала он расправился с Алтугом Челикбилеком из Турции в двух сетах — 6:2, 6:2. Игра продлилась 54 минуты, в ходе которой Бублик, занимающий 46-е место в мировом рейтинге, сделал 10 эйсов, тогда как Челикбилек, располагающийся на 302-й строчке в рейтинге ATP, отметился лишь одной подачей на вылет.

В четвертьфинале, 26 февраля, Бублик сыграет с 61-й ракеткой мира с Есихито Нисиока из Японии, который в 1/8 финала переиграл американца Максима Кресси (6:4, 6:2).

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