Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Трактор
Торпедо НН
10
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:00
Куньлунь
Барыс
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Сибирь
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Амур
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Динамо Мн
Футбол. Еврокубки
20:55
Арсенал
Бенфика
Футбол. Еврокубки
20:55
Рейнджерс
Антверпен
Футбол. Еврокубки
20:55
Вильярреал
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
20:55
Хоффенхайм
Мольде
Футбол. Еврокубки
20:55
Наполи
Гранада
Футбол. Еврокубки
20:55
Шахтер Д
Маккаби Тель-Авив
Футбол. Еврокубки
20:55
Аякс
Лилль
Футбол. Еврокубки
23:00
Брюгге
Динамо К
Футбол. Еврокубки
23:00
Манчестер Юнайтед
Реал Сосьедад
Футбол. Еврокубки
23:00
Милан
Црвена Звезда
Футбол. Еврокубки
23:00
Лестер
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
23:00
Рома
Брага
Футбол. Еврокубки
23:00
Динамо З
Краснодар
Футбол. Еврокубки
23:00
Байер
Янг Бойз
Футбол. Еврокубки
23:00
ПСВ
Олимпиакос П
Хоккей. НХЛ
26.02
Нью-Йорк Айлендерс
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
26.02
Вашингтон Кэпиталз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
26.02
Коламбус Блю Джэкетс
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
26.02
Оттава Сенаторз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
26.02
Тампа-Бэй Лайтнинг
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
26.02
Флорида Пантерз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
26.02
Баффало Сэйбрз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
26.02
Детройт Ред Уингз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
26.02
Виннипег Джетс
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
05:30
Сент-Луис Блюз
Лос-Анджелес Кингз
12
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш
Миннесота Уайлд
26
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс
Анахайм Дакс
Б
43
Все события
Фоторепортажи
90Медведева улетела в космос, Загитова зажгла фаеры, Трусову закидали бананами. Главные фото Кубка Первого канала
10«Атлетико» уступил «Челси» в Лиге чемпионов
13:18 (мск), источник: БЕЛТА

Василевский и Эрлих вышли в ½ финала парного разряда теннисного турнира в Монпелье

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Андрей Василевский и израильтянин Йонатан Эрлих пробились в полуфинал парного разряда турнира во французском Монпелье с призовым фондом 262,1 тыс. евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

В четвертьфинале Андрей Василевский и Йонатан Эрлих одолели в трехсетовом матче нидерландско-шведский тандем Давид Пел / Андре Горанссон — 6:4, 4:6, 10:7. В первом раунде белорус и израильтянин взяли верх над индийско-словацким дуэтом Дивиж Шаран / Игорь Зеленай — 7:5, 6:3.

В 1/16 финала одиночного разряда белорус Егор Герасимов (83-й номер мирового рейтинга) победил в двух партиях экс-первую ракетку планеты, известного британского теннисиста Энди Маррея, который сейчас находится на 121-м месте — 7:6 (10:8), 6:1. Сегодня в поединке за выход в четвертьфинал соперником Егора Герасимова будет словенский теннисист Альяж Бедене (60).

Турнир в Монпелье завершится 28 февраля.

Читайте также
 Гороскоп на май 2020
Лариса Долина впечатлила Instagram своей фигурой (Фото)
Российский футбол возвращается
Капризов хорош. Русский новичок НХЛ отдал два шикарных паса
«Спартак» объявил о подписании контракта с Промесом
Клебо выиграл спринт на ЧМ, Большунов - четвертый
«Спартак» и «Динамо» ведут переговоры по трансферу хавбека
Финский игрок КХЛ назвал лучшую черту русских людей
Большунов отказался общаться с прессой после спринта на ЧМ
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь