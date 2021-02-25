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14:33 (мск), источник: ТАСС

Полуфиналист Australian Open Карацев заявил, что планирует выступить на Олимпиаде

ТАСС, 25 февраля. Российский теннисист Аслан Карацев намерен выступить на Олимпийских играх в Токио. Комментарий игрока приводит пресс-служба Федерации тенниса России (ФТР).

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Источник: РИА "Новости"

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

«В Токио я хотел бы сыграть, скорее всего, выступлю там. А в ближайших планах — Доха, Дубай и Майами», — сказал 27-летний теннисист.

На прошедшем Australian Open Карацев, являвшийся до начала турнира 114-й ракеткой мира, дошел до полуфинала. Президент ФТР Шамиль Тарпищев по итогам турнира заявил ТАСС, что Карацев вместе с Евгением Донским поспорит за последнее место в сборной на предстоящих Играх. На данный момент Карацев располагается на 42-й строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

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