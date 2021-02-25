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15:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Веснина и Касаткина получили уайлд-кард на турнир в Санкт-Петербурге

С. -ПЕТЕРБУРГ, 25 фев — РИА Новости, Сергей Яременко. Российские теннисистки Елена Веснина и Дарья Касаткина получили wild card для участия в турнире в Петербурге, заявил генеральный директор St Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев.

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Источник: РИА "Новости"

Веснина из-за рождения ребенка приостановила карьеру в 2018 году. В конце декабря она объявила о возобновлении карьеры. Турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в Петербурге пройдет с 15 по 21 марта.

«Две wild card достались россиянкам — Дарье Касаткиной и Елене Весниной. Дарья занимает 57-е место по текущему рейтингу. Возможно, она попадет в сетку и сама по себе, если кто-то снимется. Касаткина в хорошей форме, она выиграла турнир 250 параллельно с финалом Australian Open. Возвращается Елена Веснина — она сыграет и в одиночке, и в паре с Верой Звонаревой. Думаю, эти спортсменки смогут претендовать на самые высокие места и в парном, и в одиночном разрядах», — сказал Медведев на пресс-конференции.

«Еще одна wild card закреплена за WTA. Думаю, кто-то из первой двадцатки рейтинга может воспользоваться возможностью и приехать в Петербург», — отметил Медведев.

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