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25 февраля, источник: Vesti.kz

Казахско-узбекская пара теннисистов за 49 минут победила канадцев и вышла в ½ финала турнира в Нур-Султане

На Forte Challenger 100 в Нур-Султане завершились игры второго круга в одиночном разряде и прошли четвертьфиналы парного разряда.

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Казахстанец Денис Евсеев в тандеме с Денисом Истоминым из Узбекистана в четвертьфинале встречались с канадцами Питером Полански и Брейденом Шнуром, которые были посеяны на турнире под четвертым номером. Стартовый сет два Дениса неожиданно для многих выиграли всухую, реализовав три брейк-пойнта из трех. Во второй партии дуэт географических соседей не сбавил темп и продолжил демонстрировать безошибочную игру, чего нельзя сказать об их соперниках, которые стали ошибаться чаще и допускать невынужденные ошибки. Итог встречи: 6:0, 6:3. Уже завтра, 26 февраля, (примерно в 13:00) Есееву/Истомину предстоит выйти на корт против вторых сеяных турнира американцев — Натана Паши и Макса Шнура.

«Несмотря на счет, матч получился непростым. Мы просто заставляли себя играть каждый мяч. Во втором сете было несколько ключевых моментов, но мы постарались сыграть агрессивнее, чем наши оппоненты», — прокомментировал ход поединка Евсеев.

Завтрашние соперники Евсеева и Истомина стали обидчиками еще одного казахстанца. Дмитрий Попко в паре с Александром Метревели из Грузии с помощью американских соперников завершили турнирный путь на стадии 1\4 финала. Лишь за счет одного брейка, сделанного в 12-м гейме, представители Нового Света завершили дебютную партию в свою пользу. Совершенно не шла подача у Попко, который допустил несколько двойных ошибок. Во втором сете соперники уверенно брали свои подачи, и игра дошла до тай-брейка, где удача оказалась на стороне американцев. Счет встречи: 7:5, 7:6 (7:5).

Напомним, что ранее первые сеянные в парном турнире — Александр Недовесов и Денис Молчанов — без борьбы вышли в полуфинал Forte Challenger 100. Один из потенциальных оппонентов казахстанско-украинского дуэта — Тунг-Лин Ву из Тайпея — снялся с соревнований из-за травмы. Таким образом, сильнейшая пара соревнования Недовесов/Молчанов в полуфинале сыграет с Юлианом Ленцом (Германия) и Роберто Киросом (Эквадор). Завтра, 26 февраля, помимо полуфиналов в парном разряде, пройдут четвертьфинальные игры в одиночном разряде.

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