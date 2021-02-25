Казахско-узбекская пара теннисистов за 49 минут победила канадцев и вышла в ½ финала турнира в Нур-Султане
На Forte Challenger 100 в
На Forte Challenger 100 в
Казахстанец Денис Евсеев в тандеме с Денисом Истоминым из Узбекистана в четвертьфинале встречались с канадцами Питером Полански и Брейденом Шнуром, которые были посеяны на турнире под четвертым номером. Стартовый сет два Дениса неожиданно для многих выиграли всухую, реализовав три
«Несмотря на счет, матч получился непростым. Мы просто заставляли себя играть каждый мяч. Во втором сете было несколько ключевых моментов, но мы постарались сыграть агрессивнее, чем наши оппоненты», — прокомментировал ход поединка Евсеев.
Завтрашние соперники Евсеева и Истомина стали обидчиками еще одного казахстанца. Дмитрий Попко в паре с Александром Метревели из Грузии с помощью американских соперников завершили турнирный путь на стадии 1\4 финала. Лишь за счет одного брейка, сделанного в 12-м гейме, представители Нового Света завершили дебютную партию в свою пользу. Совершенно не шла подача у Попко, который допустил несколько двойных ошибок. Во втором сете соперники уверенно брали свои подачи, и игра дошла до
Напомним, что ранее первые сеянные в парном турнире — Александр Недовесов и Денис Молчанов — без борьбы вышли в полуфинал Forte Challenger 100. Один из потенциальных оппонентов