Белорусская теннисистка Ольга Говорцова проиграла в 1/8 финала турнира в США
26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Ольга Говорцова (138-й номер мирового рейтинга) не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в американском
26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Ольга Говорцова (138-й номер мирового рейтинга) не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в американском
В поединке 1/8 финала белоруска уступила хорватской теннисистке Терезе Мрдеже (241) — 6:1, 4:6, 4:6. В первом раунде Ольга Говорцова переиграла в трехсетовом матче представительницу США Марию Матеас (429) — 4:6, 7:6 (10:8), 7:6 (7:3).
На мужском турнире во французском Монпелье сегодня сыграют два белорусских теннисиста. В четвертьфинале одиночного разряда соперником Егора Герасимова (83) будет испанский теннисист Алехандро
В полуфинале парного разряда белорус Андрей Василевский и израильский теннисист Йонатан Эрлих встретятся с американским дуэтом Натаниэль Ламос / Джексон Хитроу. В первом круге Василевский и Эрлих взяли верх над
Турнир в Монпелье завершится 28 февраля.