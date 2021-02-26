Белорусская теннисистка Ольга Говорцова проиграла в 1/8 финала турнира в США

В поединке 1/8 финала белоруска уступила хорватской теннисистке Терезе Мрдеже (241) — 6:1, 4:6, 4:6. В первом раунде Ольга Говорцова переиграла в трехсетовом матче представительницу США Марию Матеас (429) — 4:6, 7:6 (10:8), 7:6 (7:3).

На мужском турнире во французском Монпелье сегодня сыграют два белорусских теннисиста. В четвертьфинале одиночного разряда соперником Егора Герасимова (83) будет испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина (56). В первом раунде белорус победил бывшего лидера мирового рейтинга британца Энди Маррея (121) — 7:6 (10:8), 6:1, а затем обыграл словенца Альяжа Бедене (60) — 6:4, 7:6 (7:4).

В полуфинале парного разряда белорус Андрей Василевский и израильский теннисист Йонатан Эрлих встретятся с американским дуэтом Натаниэль Ламос / Джексон Хитроу. В первом круге Василевский и Эрлих взяли верх над индийско-словацким дуэтом Дивиж Шаран / Игорь Зеленай — 7:5, 6:3, а четвертьфинале одолели нидерландско-шведский тандем Давид Пел / Андре Горанссон — 6:4, 4:6, 10:7.