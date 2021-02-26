Егор Герасимов пробился в полуфинал турнира в Монпелье
26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов (83-й номер мирового рейтинга) вышел в полуфинал турнира во французском Монпелье, сообщает корреспондент БЕЛТА.
26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов (83-й номер мирового рейтинга) вышел в полуфинал турнира во французском Монпелье, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в четвертьфинале одиночного разряда Егор Герасимов обыграл испанского теннисиста Алехандро
Также сегодня белорусский теннисист Андрей Василевский и израильтянин Йонатан Эрлих пробились в финал парного разряда, победив в полуфинале американский дуэт Натаниэль Ламмонс / Джексон Уитроу — 7:6 (10:8), 6:4. В решающем матче они сыграют с
Турнир в Монпелье завершится 28 февраля.