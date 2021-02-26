Егор Герасимов пробился в полуфинал турнира в Монпелье

Сегодня в четвертьфинале одиночного разряда Егор Герасимов обыграл испанского теннисиста Алехандро Давидовича-Фокину (56) — 4:6, 6:4, 7:5. Завтра в полуфинале белорус встретится с бельгийцем Давидом Гоффеном (15). В первом раунде Егор Герасимов победил бывшего лидера мирового рейтинга британца Энди Маррея (121) — 7:6 (10:8), 6:1, а затем обыграл словенца Аляжа Бедене (60) — 6:4, 7:6 (7:4).

Также сегодня белорусский теннисист Андрей Василевский и израильтянин Йонатан Эрлих пробились в финал парного разряда, победив в полуфинале американский дуэт Натаниэль Ламмонс / Джексон Уитроу — 7:6 (10:8), 6:4. В решающем матче они сыграют с финско-французским тандемом Хенри Континен / Эдуар Роже-Васслен. В первом круге Василевский и Эрлих взяли верх над индийско-словацкой парой Дивидж Шаран / Игорь Зеленай — 7:5, 6:3, а в четвертьфинале одолели нидерландско-шведский тандем Давид Пел / Андре Горанссон — 6:4, 4:6, 10:7.