Медведев и Хачанов узнали соперников в первом круге турнира в Роттердаме

Третья «ракетка» мира, россиянин Даниил Медведев в первом круге сыграет против серба Душана Лайовича. Еще один российский теннисист, Карен Хачанов, на старте турнира сразится со швейцарцем Стэном Вавринкой, а вот Андрею Рублеву достался один из победителей квалификации, которая еще продолжается.