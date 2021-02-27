Швентек выиграла турнир в Аделаиде, победив в финале Бенчич
Польская теннисистка Ига Швентек стала победительницей турнира в Аделаиде. В финале соревнований с призовым фондом свыше 535 тысяч долларов Швентек,
Польская теннисистка Ига Швентек стала победительницей турнира в Аделаиде. В финале соревнований с призовым фондом свыше 535 тысяч долларов Швентек,
18-я ракетка мира, встречалась с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич, занимающей 12-ю строчку в рейтинге WTA.
Встреча между соперницами продолжалась 1 час 8 минут и завершилась победой Иги в двух сетах — 6:2, 6:2.
Швентек завоевала свой 2-й титул в карьере. Ранее она побеждала на «Ролан Гаррос».
WTA 500. Аделаида (Австралия)
Финал
Ига Швентек (Польша, 5) — Белинда Бенчич (Швейцария, 2) — 6:2, 6:2.