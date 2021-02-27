Швентек выиграла турнир в Аделаиде, победив в финале Бенчич

18-я ракетка мира, встречалась с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич, занимающей 12-ю строчку в рейтинге WTA.

Встреча между соперницами продолжалась 1 час 8 минут и завершилась победой Иги в двух сетах — 6:2, 6:2.

Швентек завоевала свой 2-й титул в карьере. Ранее она побеждала на «Ролан Гаррос».

WTA 500. Аделаида (Австралия)

Финал