Александр Бублик сделал камбэк и вышел в финал турнира ATP в Сингапуре

В полуфинале Бублик, занимающий 46-е место в рейтинге ATP, обыграл 76-ю ракетку мира из Молдовы Раду Албота в трех сетах со счетом 2:6, 6:3, 6:4. Теннисисты провели на корте час и 32 минуты. За это время казахстанец совершил пять двойных ошибок, 12 эйсов и реализовал три брейк-поинта.