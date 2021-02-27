Казахстанский теннисист выиграл турнир в Нур-Султане
Он сделал это в паре с украинцем.
Он сделал это в паре с украинцем.
Казахстанский теннисист Александр Недовесов вместе с украинцем Денисом Молчановым выиграли турнир Forte Challenger 100 в парном разряде, который прошел в
В финале первый сеяный тандем турнира сошелся со вторым — Натаном Пашей и Максом Шнуром из США. Первые два гейма решающего противостояния прошли спокойно: соперники присматривались друг к другу и нащупывали слабые места. В третьем розыгрыше Недовесов и Молчанов со второй попытки реализовали
Случилось дежавю — и второй сет получился точной копией первого: вновь Паша и Шнур вышли вперед, а затем последовали три подряд победных розыгрыша в исполнении Недовесова и Молчанова, плюс очередной брейк на подаче Натана и Макса. В конце второй партии
Таким образом, Александр Недовесов выиграл свой 20-й титул, из которых уже 17-й в парном разряде и третий в нынешнем сезоне. Первые две виктории и также в феврале Недовесов/Молчанов взяли в Анталье.
«Я считаю, что ключом к успеху стала гибкость тактики.