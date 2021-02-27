Казахстанский теннисист выиграл турнир в Нур-Султане

Казахстанский теннисист Александр Недовесов вместе с украинцем Денисом Молчановым выиграли турнир Forte Challenger 100 в парном разряде, который прошел в Нур-Султане, сообщается на сайте Федерации тенниса Казахстана.

В финале первый сеяный тандем турнира сошелся со вторым — Натаном Пашей и Максом Шнуром из США. Первые два гейма решающего противостояния прошли спокойно: соперники присматривались друг к другу и нащупывали слабые места. В третьем розыгрыше Недовесов и Молчанов со второй попытки реализовали брейк-пойнт. Единственная потеря подачи американцев стала для них роковой, и они уступили первую партию — 4:6.

Случилось дежавю — и второй сет получился точной копией первого: вновь Паша и Шнур вышли вперед, а затем последовали три подряд победных розыгрыша в исполнении Недовесова и Молчанова, плюс очередной брейк на подаче Натана и Макса. В конце второй партии казахстанско-украинская пара стабильно набирала очки на своих подачах и уверенно взяла верх — 6:4.

Таким образом, Александр Недовесов выиграл свой 20-й титул, из которых уже 17-й в парном разряде и третий в нынешнем сезоне. Первые две виктории и также в феврале Недовесов/Молчанов взяли в Анталье.