Егор Герасимов уступил в полуфинале турнира в Монпелье

Сегодня в полуфинале одиночного разряда белорус уступил в трехсетовом поединке бельгийскому теннисисту Давиду Гоффену (15) — 4:6, 6:2, 4:6. Завтра в решающем матче соперником бельгийца будет испанец Роберто Баутиста-Агут (13).

В первом раунде Егор Герасимов победил бывшего лидера мирового рейтинга британца Энди Маррея (121) — 7:6 (10:8), 6:1, затем обыграл словенца Альяжа Бедене (60) — 6:4, 7:6 (7:4), а в четвертьфинале был сильнее испанского теннисиста Алехандро Давидовича-Фокина (56) — 4:6, 6:4, 7:5.