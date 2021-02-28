Дойти до финала! Четыре матча отделяют Даниила Медведева от звания второй ракетки мира
Даниил Медведев в ближайшее время обойдёт в рейтинге Рафаэля Надаля. И это может случиться уже на турнире в Роттердаме.
Даниил Медведев в ближайшее время обойдёт в рейтинге Рафаэля Надаля. И это может случиться уже на турнире в Роттердаме.
Финалист Australian Open Даниил Медведев после недельной паузы возвращается в тур, причём уже в качестве 3-й ракетки мира. Первый турнир, где он выступит в этом статусе, будет ATP-500 в Роттердам. И к концу недели россиянин может примерить уже звание второй ракетки мира. Рассказываем, что ему для этого нужно.
Даниил Медведев ударно провёл стартовый отрезок сезона-2021. Вначале вместе со сборной России он впервые выиграл престижный командный турнир ATP Cup, а затем на Australian Open добрался до финала, где уступил только первой ракетке мира Новаку Джоковичу. Благодаря успешному выступлению в Австралии Даниил поднялся на рекордное для себя 3-е место в
Все российские теннисисты в топ-3 рейтинга ATP (4):
1. Евгений Кафельников — 1 (впервые — 3.5.1999)
2. Марат Сафин — 1 (20.11.2000)
3. Николай Давыденко — 3 (6.11.2006)
4. Даниил Медведев — 3 (22.2.2021)
В новом
Ценность каждого раунда турнира ATP-500, в очках.
1-й круг — 0 очков
2-й круг — 45
¼ финала — 90
½ финала — 180
Финал — 300
Победитель — 500
Изначальный состав участников турнира в Роттердаме был очень внушительным — 13 представителей топ-20. Однако затем некоторые теннисисты решили сделать соревновательную паузу — кроме Надаля это Маттео Берреттини, Гаэль Монфис, Денис Шаповалов, Милош Раонич и ещё несколько крепких игроков. Но и без этих спортсменов любителям тенниса будет на кого посмотреть в Роттердаме. Сетку возглавил Медведев. Кроме него сыграют ещё два россиянина — Андрей Рублёв (4-й номер посева) и Карен Хачанов. Карен не попал в посев и ему сразу же достался в соперники по первому кругу трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» Стэн Вавринка (8). Под 2-м номером посеян Стефанос Циципас — он оказался в той же четверти сетки, что и Хачанов с Вавринкой.
Что касается Даниила Медведева, то ему для выхода в финал нужно обыграть четырёх теннисистов. В первом круге россиянин встретится с сербом Душаном Лайовичем. Это не самый простой соперник для Медведева. Соотечественник Джоковича победил Даниила в полуфинале «Мастерса» в
Но если в Роттердаме
Вот уже 15 с лишним лет в топ-2 неизменно попадают в разных сочетаниях только Роджер Федерер, Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Энди Маррей.
Даниил Сальников