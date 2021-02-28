Дойти до финала! Четыре матча отделяют Даниила Медведева от звания второй ракетки мира

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Финалист Australian Open Даниил Медведев после недельной паузы возвращается в тур, причём уже в качестве 3-й ракетки мира. Первый турнир, где он выступит в этом статусе, будет ATP-500 в Роттердам. И к концу недели россиянин может примерить уже звание второй ракетки мира. Рассказываем, что ему для этого нужно.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><style type="text/css"> @media (orientation: landscape) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--4277155f1abeb2a0d7e3 { padding-bottom: 75%; } } @media (orientation: portrait) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--4277155f1abeb2a0d7e3 { padding-bottom: 100%; } } </style> <div style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 100%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-vertical viqeo-embed--4277155f1abeb2a0d7e3" data-vnd="4277155f1abeb2a0d7e3" data-profile="409" data-aspectRatio="1" > <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed?vid=4277155f1abeb2a0d7e3" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </div> Во время загрузки произошла ошибка.

Даниил Медведев ударно провёл стартовый отрезок сезона-2021. Вначале вместе со сборной России он впервые выиграл престижный командный турнир ATP Cup, а затем на Australian Open добрался до финала, где уступил только первой ракетке мира Новаку Джоковичу. Благодаря успешному выступлению в Австралии Даниил поднялся на рекордное для себя 3-е место в рейтинг-листе ATP. Медведев стал всего лишь четвёртым представителем российского мужского тенниса в топ-3 рейтинга после Кафельникова, Сафина и Давыденко.

Все российские теннисисты в топ-3 рейтинга ATP (4):

1. Евгений Кафельников — 1 (впервые — 3.5.1999)

2. Марат Сафин — 1 (20.11.2000)

3. Николай Давыденко — 3 (6.11.2006)

4. Даниил Медведев — 3 (22.2.2021)

В новом рейтинг-листе ATP Даниил оказался всего в 115 очках позади идущего вторым испанца Рафаэля Надаля. А это значит, что у россиянина отличные шансы в ближайшие время обойти Рафу. И Медведев, и Надаль заявились на турнир ATP-500 в Роттердаме. Однако из-за травмы спины Рафаэль отказался от выступления на этом престижном соревновании и не сможет в ближайшую неделю пополнить свою рейтинговую копилку. Теперь всё оказалось в руках у Медведева. Для того, чтобы обогнать Надаля уже сейчас, ему достаточно дойти до финала в Роттердаме. За выход в полуфинал турнира ATP-500 даётся 180 очков, но у Даниила тогда должны списаться 90 очков за худший из его предыдущих результатов. И этого ему для попадания на второе место будет недостаточно. Поэтому Медведеву нужен только финал!

Ценность каждого раунда турнира ATP-500, в очках.

1-й круг — 0 очков

2-й круг — 45

¼ финала — 90

½ финала — 180

Финал — 300

Победитель — 500

Изначальный состав участников турнира в Роттердаме был очень внушительным — 13 представителей топ-20. Однако затем некоторые теннисисты решили сделать соревновательную паузу — кроме Надаля это Маттео Берреттини, Гаэль Монфис, Денис Шаповалов, Милош Раонич и ещё несколько крепких игроков. Но и без этих спортсменов любителям тенниса будет на кого посмотреть в Роттердаме. Сетку возглавил Медведев. Кроме него сыграют ещё два россиянина — Андрей Рублёв (4-й номер посева) и Карен Хачанов. Карен не попал в посев и ему сразу же достался в соперники по первому кругу трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» Стэн Вавринка (8). Под 2-м номером посеян Стефанос Циципас — он оказался в той же четверти сетки, что и Хачанов с Вавринкой.

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Что касается Даниила Медведева, то ему для выхода в финал нужно обыграть четырёх теннисистов. В первом круге россиянин встретится с сербом Душаном Лайовичем. Это не самый простой соперник для Медведева. Соотечественник Джоковича победил Даниила в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло — 2019. Дальше Медведев может встретиться с Чоричем, затем — скорее всего с де Минором или Оже-Альяссимом (7). Ну, а в полуфинале потенциальным соперником Даниила может стать Александр Зверев (3). Так что это не самая простая сетка для россиянина, но в целом проходимая.

Но если в Роттердаме что-то пойдёт не так, и Медведев не доберётся до решающего матча, через неделю после этого соревнования, 15 марта он всё равно должен стать 2-й ракеткой мира. Дело в том, что как раз в этот момент «разморозится» рейтинг ATP, и первым турнирном, где начнут сгорать очки, будет Индиан-Уэллс. В 2019 году Даниил набрал в Калифорнии 45 очков, а Надаль — 360. Когда эти очки «сгорят», Медведев обойдёт испанца. Но здесь необходимо оговорить, что ATP, к сожалению, меняет правила на ходу. Например, они могут объявить о том, что «заморозка» рейтинга продолжится, или же сделать для Индиан-Уэллса исключение, поскольку этот «Мастерс» до сих пор официально не отменён, а перенесён.

Когда Медведев станет 2-й ракеткой мира, он окажется первым теннисистом после Ллейтона Хьюитта (июль 2005 года) на этой строчке рейтинга ATP, не учитывая игроков «Большой четвёрки».

Вот уже 15 с лишним лет в топ-2 неизменно попадают в разных сочетаниях только Роджер Федерер, Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Энди Маррей.