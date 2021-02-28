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13:54 (мск), источник: Vesti.kz

Александр Бублик проиграл теннисисту из второй сотни в финале турнира АТР в Сингапуре

Александр Бублик не смог стать победителем турнира АТР 250 в Сингапуре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

В финале первая ракетка Казахстана встречался с Алексем Попыриным из Австралии. Бублик выиграл первый сет, но проиграл два последующих. Причем во второй партии он не смог взять ни гейма.

Итоговый счет 4:6, 6:0, 6:2 в пользу австралийца.

За матч, который длился час и 25 минут, казахстанец выполнил пять эйсов, совершил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт.

Отметим, что 23-летний Бублик в рейтинге АТР занимает 46 место, тогда как 21-летний Попырин — 114-е.

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