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10:34 (мск), источник: Vesti.kz

Бублик поднялся на три позиции в рейтинге АТР и обновил личный рекорд

А вот другие казахстанские теннисисты потеряли свои позиции.

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Обновился рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), после чего первая ракетка Казахстана Александр Бублик установил новый личный рекорд, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Бублик поднялся на 43-е место, тогда как ранее был 46-м.

Другой казахстанский теннисист Михаил Кукушкин потерял две позиции, опустившись с 94-й на 96-ю строчку. При этом Дмитрий Попко рухнул на 183-е место, хотя ранее располагался на три ступеньки выше.

Отметим, что Бублик дошел до финала турнира АТР 250 в Сингапуре, где уступил Алексею Попырину из Австралии — 6:4, 0:6, 2:6.

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