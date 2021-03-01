Бублик поднялся на три позиции в рейтинге АТР и обновил личный рекорд
А вот другие казахстанские теннисисты потеряли свои позиции.
А вот другие казахстанские теннисисты потеряли свои позиции.
Обновился рейтинг Ассоциации
Бублик поднялся на 43-е место, тогда как ранее был 46-м.
Другой казахстанский теннисист Михаил Кукушкин потерял две позиции, опустившись с 94-й на 96-ю строчку. При этом Дмитрий Попко рухнул на 183-е место, хотя ранее располагался на три ступеньки выше.
Отметим, что Бублик дошел до финала турнира АТР 250 в Сингапуре, где уступил Алексею Попырину из Австралии — 6:4, 0:6, 2:6.