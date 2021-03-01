Четыре финала и ноль побед. Бублик и еще пять теннисистов из топ-50, у которых нет титулов
Лишь у одного игрока результаты хуже, чем у казахстанца.
Лишь у одного игрока результаты хуже, чем у казахстанца.
Казахстанский теннисист Александр Бублик уступил в финальном матче турнира серии АТР 250 в Сингапуре. Это был четвертый решающий матч первой ракетки страны на столь крупных соревнованиях, но во всех финалах Бублик проиграл. Корреспондент Vesti.kz рассказал о самых невезучих теннисистах из топ-50 мирового рейтинга, у которых все еще нет триумфов на уровне АТР.
Главным неудачником из топ-50 является 20-летний канадец Феликс
Его обидчиками стали Ласло Джере (Сербия), Бенуа Пэр (Франция), Маттео Берреттини (Италия), Гаэль Монфис (Франция), Стефанос Циципас (Греция), Александр Зверев (Германия) и Дэниэл Эванс (Великобритания). Никто из них не отдал Феликсу и сета.
Вторым неудачником является как раз 23-летний Бублик (43). Первая ракетка Казахстана был в финалах четырежды. В 2019 году в Ньюпорте (США) он проиграл в двух партиях Джону Изнеру (США). В том же сезоне Бублик дошел до финала в Чеджу (Южная Корея), где на решающем
2020 год прошел для Александра без выходов в финал. Но за два месяца 2021 года он уже дважды дошел до решающей стадии. Сначала он хорошо отыграл в Анталье (Турция), но снялся с финальной игры в самом начале матча
Три неудачных финала в активе у серба Филипа Крайиновича (32). В конце 2017 года он сенсационно вышел в решающую стадию турнира серии ATP Masters 1000 в Париже (Франция). В нем он проиграл Джеку Соку (США). Самое любопытное, что за три недели до этого Крайинович победил на соревнованиях ATP Challenger в Алматы.
В 2019 году в Будапеште (Венгрия) его остановил Берреттини, а в Стокгольме (Швеция) — Денис Шаповалов (Канада). В двух из трех финалов сербскому теннисисту удавалось выиграть один сет.
Следом идет австралиец Джордан Томпсон (50). Его единственным финалом на данный момент является турнир в Хертогенбосе (Нидерланды) в 2019 году. В решающем матче соревнований его победил Адриан Маннарино (Франция).
Еще два игрока из топ-50 вовсе ни разу не добирались до финалов — это немец
Отметим, что благодаря успешной неделе в Сингапуре Бублик впервые в карьере поднялся на 43-е место в мировой табели о рангах АТР. Он с большим отрывом является первой ракеткой Казахстана.
Димаш Тулегенов