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12:37 (мск), источник: ТАСС

Россиянин Карацев потерял две строчки в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов

ТАСС, 1 марта. Россиянин Аслан Карацев переместился с 42-го на 44-е место в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который опубликован на официальном сайте организации в понедельник.

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Источник: РИА "Новости"

Карацева опередили хорват Марин Чилич и Александр Бублик из Казахстана, которые на прошлой неделе выступали на турнире в Сингапуре. Чилич дошел до полуфинала, Бублик — до финала. Россиянин не принимал участие в турнирах на прошедшей неделе.

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Первая десятка рейтинга не претерпела изменений. Лидирует серб Новак Джокович, вторым идет испанец Рафаэль Надаль, третьим — россиянин Даниил Медведев. Андрей Рублев занимает восьмое место, Карен Хачанов сохранил 21-ю строчку.

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Благодаря выходу в полуфинал Открытого чемпионата Австралии на дебютном турнире серии Большого шлема Карацев поднялся на 72 позиции и расположился на 42-й строчке в предыдущей версии мирового рейтинга. В полуфинале он проиграл Джоковичу, который в финале обыграл Медведева. Турнир прошел с 8 по 21 февраля.

Кроме того, Джокович повторил рекорд Роджера Федерера по количеству недель на первой строчке рейтинга ATP. Всего за карьеру 33-летний серб провел на первом месте 310 недель. 8 марта он превзойдет рекорд швейцарца.

Рейтинг АТР от 1 марта:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 030 очков;.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9 850;.

3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 9 735;.

4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 9 125;.

5 (5). Роджер Федерер (Швейцария) — 6 630;.

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 6 595;.

7 (7). Александр Зверев (Германия) — 5 615;.

8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 4 609;.

9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) — 3 480;.

10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3 480…

21 (21). Карен Хачанов (Россия) — 2 290…

44 (42). Аслан Карацев (Россия) — 1 382.

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