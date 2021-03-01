Белорусские теннисистки сохранили свои позиции в мировом рейтинге

Лучшая из белорусок Арина Соболенко по-прежнему находится на 8-м месте, имея в своем активе 4810 очков. В парном рейтинге Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс занимают ведущие позиции. Виктория Азаренко находится на 14-й позиции, набрав 3535 очков, у Александры Саснович 838 баллов и 96-е место, Ольга Говорцова занимает 138-ю позицию, набрав 572 очка, Вера Лапко — на 280-й строке, имея 237 баллов. На этой неделе две белорусские теннисистки сыграют на представительном турнире в катарской Дохе. Виктория Азаренко в первом раунде встретится с россиянкой Светланой Кузнецовой, занимающей 39-е место в мировом рейтинге. Арина Соболенко начнет соревнования со второго круга, где ее соперницей будет победительница поединка между испанкой Гарбинье Мугурусой (16-й номер рейтинга WTA) и россиянкой Вероникой Кудерметовой (34). В 1/16 финала турнира во французском Лионе Александра Саснович сыграет с канадской теннисисткой Эжени Бушар (143), а Вера Лапко будет соперничать с представительницей Швейцарии Викторией Голубич (130).