Белорусские теннисистки сохранили свои позиции в мировом рейтинге
1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисистки сохранили свои позиции в обновленном сегодня рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) сообщает корреспондент БЕЛТА.
1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисистки сохранили свои позиции в обновленном сегодня рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) сообщает корреспондент БЕЛТА.
Лучшая из белорусок Арина Соболенко
Топ-10 рейтинга WTA:
1. Эшли Барти (Австралия) — 9186 очков,
2. Наоми Осака (Япония) — 7835,
3. Симона Халеп (Румыния) — 7255,
4. София Кенин (США) — 5760,
5. Элина Свитолина (Украина) — 5370,
6. Каролина Плишкова (Чехия) — 5205,
7. Серена Уильямс (США) — 4915,
8. Арина Соболенко (Беларусь) — 4810,
9. Бьянка Андрееску (Канада) — 4735,
10. Петра Квитова (Чехия) — 4571.
В рейтинге Ассоциации
Первая десятка рейтинга АТР:
1. Новак Джокович (Сербия) — 12030,
2. Рафаэль Надаль (Испания) — 9850,
3. Даниил Медведев (Россия) — 9735,
4. Доминик Тим (Австрия) — 9125,
5. Роджер Федерер (Швейцария) — 6630,
6. Стефанос Циципас (Греция) — 6595,
7. Александр Зверев (Германия) — 5615,
8. Андрей Рублев (Россия) — 4609,
9. Диего Шварцман (Аргентина) — 3480,
10. Маттео Берреттини (Италия) — 3480.