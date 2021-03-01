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15:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Forbes включил Шарапову в топ-10 богатейших self-made женщин России

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Экс-первая ракетка мира теннисистка Мария Шарапова вошла в топ-10 рейтинга богатейших женщин России, которые заработали своё состояние самостоятельно.

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17
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В рейтинге, который составлен журналом Forbes и опубликован на сайте издания, Шарапова занимает десятое место и является единственной спортсменкой в топ-10.

Состояние 33-летней Шараповой оценивается в 200 миллионов долларов. Первое место в рейтинге занимает Татьяна Бакальчук, чье состояние оценивается в 10,1 миллиарда долларов.

Шарапова является пятикратной победительницей турниров серии Большого шлема, в феврале 2020 года россиянка объявила о завершении карьеры.

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