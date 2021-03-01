Forbes включил Шарапову в топ-10 богатейших self-made женщин России

17 фотографий 17 фотографий 17 фотографий

В рейтинге, который составлен журналом Forbes и опубликован на сайте издания, Шарапова занимает десятое место и является единственной спортсменкой в топ-10.

Состояние 33-летней Шараповой оценивается в 200 миллионов долларов. Первое место в рейтинге занимает Татьяна Бакальчук, чье состояние оценивается в 10,1 миллиарда долларов.