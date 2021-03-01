Виктория Азаренко вышла в 1/8 финала турнира в Дохе

Сегодня в 1/16 финала белоруска победила российскую теннисистку Светлану Кузнецову (39) — 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 50 минут. Во втором раунде Виктория Азаренко встретится с победительницей матча между немецкой теннисисткой Лаурой Зигемунд (56) и представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (23).

Восьмая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко, посеянная на этом турнире под третьим номером, начнет выступление с 1/8 финала, где ее соперницей будет испанка Гарбинье Мугуруса (16).

Еще две представительницы Беларуси сыграют в одиночном разряде турнира во французском Лионе с призовым фондом $235 тыс. Александра Саснович встретится с канадской теннисисткой Эжени Бушар (143), а Вера Лапко будет соперничать с представительницей Швейцарии Викторией Голубич (130).

Сегодня в 1/8 финала парного разряда Саснович и Лапко уверенно переиграли французский дуэт Лойс Бойссон / Джулин Фаярд — 6:1, 6:1. Белорусско-казахстанский тандем Лидия Морозова / Анна Данилина взял верх над румынской парой Ирина Барэ / Михаэла Бузарнеску — 6:4, 6:4.