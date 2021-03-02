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10:23 (мск), источник: Vesti.kz

Добрался до 1/8 финала Australian Open, полюбил Казахстан и баурсаки. Кем является победитель турнира в Нур-Султане Макдональд?

А еще теннисист похож на казаха.

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25-летний американский теннисист Маккензи Макдональд, выигравший в воскресенье турнир серии ATP Challenger в Нур-Султане, уже участвует на очередных соревнованиях в столице Казахстана.

Корреспондент Vesti.kz рассказал подробнее об игроке, который уже признается, что готов с радостью возвращаться в Казахстан снова и снова.

Еще в начале года Макдональд был в рейтинге в конце второй сотни. Но благодаря успешному выступлению на Открытом чемпионате Австралии, на котором он обыграл Марко Чеккинато (Италия), Борну Чорича (Хорватия) и Ллойда Харриса (ЮАР), а затем проиграл лишь Даниилу Медведеву (Россия), теннисисту удалось войти в топ-140. После победы в Нур-Султане он занял уже 118-е место.

Но если вы думаете, что Маккензи лишь сейчас, в 2021 году, начал стремительно взбираться в список лучших, то нет, это не так. Два года назад он входил в топ-60, заняв 57-е место в рейтинге АТР. Но затем у него была операция, из-за которой он длительное время не выступал и, в конечном итоге, оказался во второй половине третьей сотни.

Он уже во второй раз дошел до 1/8 финала на турнирах «Большого шлема». В первый раз это произошло на «Уимблдоне» в 2018 году, где его сумел остановить лишь канадец Милош Раонич.
Маккензи родился в Пьемонте — небольшом городке штата Калифорния, где сейчас проживает около десяти тысяч человек. Он начал заниматься теннисом в три года, играя вместе с отцом. Одним из тренеров в детском возрасте у Маккензи был Уэйн Феррейра из ЮАР, который ранее был шестой ракеткой мира и добирался до двух полуфиналов на Australian Open.

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Он обучался в колледже, где и начал демонстрировать высокие результаты на корте. К концу завершения обучения он считался чуть ли не самым перспективным американским теннисистом, причем как в одиночке, так и в паре.

В Казахстан он впервые приехал в октябре 2020 года, чтобы принять участие в турнире серии АТР 250 в Нур-Султане. На этом турнире американец дошел до четвертьфинала, по пути к которому одолел казахстанца Александра Бублика и итальянца Андреаса Сеппи. Остановил Макдональда будущий финалист Адриан Маннарино из Франции.

Даже несмотря на то, что игрокам не удалось выбраться в город, чтобы полюбоваться столицей Казахстана (меры по предотвращению распространения коронавируса ограничивают спортсменов.

Они могут находиться лишь в отеле либо в теннисном центре. — Прим. ред.), Маккензи понравилось времяпровождение в Нур-Султане. После завершения турнира он написал в своих социальных сетях об этом и выразил надежду, что еще сюда вернется.

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Так и случилось. В конце февраля Макдональд прибыл в Нур-Султан на два турнира АТР Challenger, которые идут друг за другом. Сначала могло показаться, что американцу не повезло со жребием, ведь в первом круге у него самый высокорейтинговый игрок турнира — местный теннисист Михаил Кукушкин. Но Маккензи переиграл соперника — 7:5, 7:5, а затем одолел еще четырех соперников, потеряв лишь один сет.

Он стал чемпионом, а еще произвел на людей приятное впечатление. Маккензи достаточно скромный и воспитанный человек. Он спокоен на корте и за его пределами, демонстрируя свою спортивную и жизненную дисциплину. А еще многие говорят о том, что Макдональд похож на казаха. Это действительно так. Но почему?

Маккензи родился в США и всю жизнь его дом находится там. Но корни у него отнюдь не американские. На четверть он является шотландцем, еще на четверть — англичанином, а на половину — китайцем. Мама спортсмена из Китая, а отец — из Великобритании. Это объясняет шотландскую фамилию Макдональда и его интересную внешность. Не отличить его от казаха на этом видео:

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Теперь Маккензи, у которого имеется победа над экс третьей ракеткой мира — Хуаном Мартином Дель Потро (Аргентина), сыграет на втором «Челленджере» в Нур-Султане. Уже сегодня, 2 марта, Макдональда ждет матч первого круга против Брэйдена Шнура (Канада).

Димаш Тулегенов

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