Гаспарян пробилась во второй круг турнира в Лионе
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Россиянка Маргарита Гаспарян пробилась во второй круг теннисного турнира во французском Лионе, призовой фонд которого превышает 235 тысяч долларов.
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Россиянка Маргарита Гаспарян пробилась во второй круг теннисного турнира во французском Лионе, призовой фонд которого превышает 235 тысяч долларов.
В матче первого раунда Гаспарян обыграла украинку Екатерину Завацкую со счетом 6:4, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 24 минуты.
За выход в ¼ финала Гаспарян поспорит с победительницей матча между француженкой Кристиной Младенович (4-й номер посева) и румынкой Михаэлой Бузарнеску.