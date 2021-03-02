Гаспарян пробилась во второй круг турнира в Лионе

Гаспарян пробилась во второй круг турнира в Лионе

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Россиянка Маргарита Гаспарян пробилась во второй круг теннисного турнира во французском Лионе, призовой фонд которого превышает 235 тысяч долларов.