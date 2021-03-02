Рублев вышел во второй круг турнира в Роттердаме

Рублев вышел во второй круг турнира в Роттердаме

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Россиянин Андрей Рублев пробился во второй круг теннисного турнира в Роттердаме, призовой фонд которого превышает 980 тысяч евро.