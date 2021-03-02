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16:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Рублев вышел во второй круг турнира в Роттердаме

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Россиянин Андрей Рублев пробился во второй круг теннисного турнира в Роттердаме, призовой фонд которого превышает 980 тысяч евро.

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Источник: AP 2020

В матче первого раунда Рублев (4-й номер посева) обыграл американца Маркоса Хирона со счетом 7:6 (7:1), 6:3. Встреча продолжалась 1 час 19 минут.

За выход в ¼ финала соревнований Рублев поспорит с британцем Энди Марреем.

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