Рублев вышел во второй круг турнира в Роттердаме
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Россиянин Андрей Рублев пробился во второй круг теннисного турнира в Роттердаме, призовой фонд которого превышает 980 тысяч евро.
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Россиянин Андрей Рублев пробился во второй круг теннисного турнира в Роттердаме, призовой фонд которого превышает 980 тысяч евро.
В матче первого раунда Рублев (4-й номер посева) обыграл американца Маркоса Хирона со счетом 7:6 (7:1), 6:3. Встреча продолжалась 1 час 19 минут.
За выход в ¼ финала соревнований Рублев поспорит с британцем Энди Марреем.