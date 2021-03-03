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00:07 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусский теннисист Егор Герасимов проиграл на турнире в Роттердаме

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов потерпел поражение на старте турнира в нидерландском Роттердаме, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В поединке 1/16 финала белорус, занимающий 83-е место в мировом рейтинге, в упорной борьбе уступил в двух сетах пятой ракетке планеты греческому теннисисту Стефаносу Циципасу — 6:7 (4:7), 5:7. Встреча длилась 1 час 55 минут.

В матче за попадание в четвертьфинал соперником грека будет польский теннисист Хуберт Гуркач, который находится на 30-й позиции в мировом рейтинге.

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