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3 марта, источник: Vesti.kz

Бублик обыграл седьмую ракетку мира и вышел во второй круг турнира АТР

Александр Бублик одержал победу над немцем Александром Зверевым в первом круге турнира АТР в Роттердаме (Нидерланды), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Спортсмены встречались в рамках 1/16-й. Первая ракетка Казахстана обыграл соперника в двух сетах — 7:5, 6:3.

Матч продолжался час и 19 минут. За это время Бублик выполнил пять эйсов, совершил три двойные ошибки и реализовал четыре из девяти брейк-пойнтов. Зверев не совершил ни одной двойной ошибки и взял два гейма на подаче соперника. Отметим, что казахстанец занимает 43-е место в рейтинге АТР, тогда как немецкий теннисист — седьмое.

За выход в четвертьфинал Бублик поспорит с победителем поединка Томми Пол (США) — Лоренцо Сонего (Италия). Призовой фонд турнира составляет 1 117 900 евро.

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