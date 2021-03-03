Бублик обыграл седьмую ракетку мира и вышел во второй круг турнира АТР

Матч продолжался час и 19 минут. За это время Бублик выполнил пять эйсов, совершил три двойные ошибки и реализовал четыре из девяти брейк-пойнтов. Зверев не совершил ни одной двойной ошибки и взял два гейма на подаче соперника. Отметим, что казахстанец занимает 43-е место в рейтинге АТР, тогда как немецкий теннисист — седьмое.