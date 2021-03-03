Бублик обыграл седьмую ракетку мира и вышел во второй круг турнира АТР
Александр Бублик одержал победу над немцем Александром Зверевым в первом круге турнира АТР в Роттердаме (Нидерланды), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Александр Бублик одержал победу над немцем Александром Зверевым в первом круге турнира АТР в Роттердаме (Нидерланды), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Спортсмены встречались в рамках 1/16-й. Первая ракетка Казахстана обыграл соперника в двух сетах — 7:5, 6:3.
Матч продолжался час и 19 минут. За это время Бублик выполнил пять эйсов, совершил три двойные ошибки и реализовал четыре из девяти
За выход в четвертьфинал Бублик поспорит с победителем поединка Томми Пол (США) — Лоренцо Сонего (Италия). Призовой фонд турнира составляет 1 117 900 евро.