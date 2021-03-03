Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
Йокерит
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Торпедо НН
Футбол. Зарубежный
20:30
Сассуоло
Наполи
Футбол. Зарубежный
21:00
Брест
Дижон
Футбол. Зарубежный
21:00
Лион
Ренн
Футбол. Зарубежный
21:00
Метц
Анже
Футбол. Зарубежный
21:00
Ницца
Ним
Футбол. Зарубежный
21:00
Сент-Этьен
Ланс
Футбол. Зарубежный
21:00
Бернли
Лестер
Футбол. Зарубежный
21:00
Шеффилд Юнайтед
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
22:45
Аталанта
Кротоне
Футбол. Зарубежный
22:45
Беневенто
Верона
Футбол. Зарубежный
22:45
Дженоа
Сампдория
Футбол. Зарубежный
22:45
Кальяри
Болонья
Футбол. Зарубежный
22:45
Милан
Удинезе
Футбол. Зарубежный
22:45
Фиорентина
Рома
Футбол. Зарубежный
23:00
Бордо
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
23:00
Лилль
Марсель
Футбол. Зарубежный
23:00
Монпелье
Лорьян
Футбол. Зарубежный
23:00
Нант
Реймс
Футбол. Зарубежный
23:00
Страсбур
Монако
Футбол. Зарубежный
23:15
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
Футбол. Кубок России
12:00
Уфа
Урал
30
Хоккей. НХЛ
4.03
Бостон Брюинз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
4.03
Эдмонтон Ойлерз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
4.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
4.03
Вегас Голден Найтс
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
4.03
Лос-Анджелес Кингз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
4.03
Сан-Хосе Шаркс
Колорадо Эвеланш
Все события
Фоторепортажи
13Медведев уступил Джоковичу в финале Australian Open
10«Реал» вырвал победу в игре с «Аталантой»
16:53 (мск), источник: ТАСС

Третья ракетка мира Медведев проиграл Лайовичу в первом круге турнира в Роттердаме

ТАСС, 3 марта. Третья ракетка мира россиянин Даниил Медведев уступил сербу Душану Лайовичу в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в нидерландском Роттердаме.

Наверх
Источник: AP 2020

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:4 в пользу 30-летнего сербского спортсмена. 25-летний Медведев, который был посеян на турнире под первым номером, занимает третье место в мировом рейтинге ATP, Лайович — 27-е. В следующем круге Лайович сыграет с хорватом Борной Чоричем.

Из-за этого поражения Медведев не сумеет подняться на второе место в рейтинге ATP, новая версия которого будет опубликована на следующей неделе. В конце матча россиянин был наказан штрафным очком за сломанную ракетку.

Турнир в Роттердаме завершится 7 марта. Призовой фонд соревнования составляет $980 580.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Нурмагомедов рассказал, кто станет следующим российским чемпионом UFC
Авербух прокомментировал выступление фигуристок школы Тутберидзе
Умер легендарный комментатор Юрий Розанов
Большунов упустил бронзу на чемпионате мира
Тренер «Фиорентины» порассуждал о Кокорине и вспомнил о Платини
ЦСКА предложил Онопко должность в новом клубном проекте
Определились все четвертьфиналисты Кубка России по футболу
Галицкий сократил вложения в «Краснодар»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь