Белорусская теннисистка Вера Лапко проиграла в 1/16 финала турнира в Лионе

Сегодня в матче 1/16 финала белоруска уступила представительнице Швейцарии Виктории Голубич (130) — 7:5, 4:6, 3:6. Поединок продолжался 2 часа 8 мин. В игре за выход в четвертьфинал соперницей швейцарки будет французская теннисистка Каролин Гарсия (47).

Еще одна белоруска Александра Саснович (96) в первом круге обыграла канадскую теннисистку Эжени Бушар (143) — 7:6 (9:7), 6:2. В матче 1/8 финала Александра Саснович встретится с победительницей сегодняшней встречи между французскими теннисистками Ализе Корне (59) и Кларой Бюрель (218).

Ранее в стартовом матче парного разряда Александра Саснович и Вера Лапко уверенно переиграли французский дуэт Лойс Бойссон / Джулин Фаярд — 6:1, 6:1. Белорусско-казахстанский тандем Лидия Морозова / Анна Данилина в 1/8 финала взял верх над румынской парой Ирина Барэ / Михаэла Бузарнеску — 6:4, 6:4, а в четвертьфинале встретится с российскими теннисистками Екатериной Александровой и Яной Сизиковой.

Две белорусские теннисистки сыграют сегодня в 1/8 финала турнира в катарской Дохе. Восьмая ракетка мира Арина Соболенко встретится с испанкой Гарбинье Мугурусой (16), а соперницей Виктории Азаренко (14) будет немецкая теннисистка Лаура Зигемунд (56).

На мужском турнире в нидерландском Роттердаме белорус Егор Герасимов (83) уступил в 1/16 финала пятой ракетке планеты греку Стефаносу Циципасу — 6:7 (4:7), 5:7.