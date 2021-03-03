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18:37 (мск), источник: ТАСС

Павлюченкова проиграла Квитовой во втором круге турнира WTA в Дохе

ТАСС, 3 марта. Россиянка Анастасия Павлюченкова уступила чешке Петре Квитовой в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в катарской Дохе.

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Источник: AP 2020

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3 в пользу 30-летней Квитовой, посеянной на турнире под четвертым номером. В четвертьфинале она сыграет с эстонкой Анетт Контавейт.

Павлюченковой 29 лет, она располагается на 41-й строчке мирового рейтинга. На ее счету 12 титулов турниров WTA. На каждом из четырех турниров серии Большого шлема она доходила до четвертьфинала, что является для нее высшим достижением.

Квитова занимает 10-е место рейтинга WTA и является победительницей 27 турниров под эгидой организации. В 2011 и 2014 годах спортсменка выигрывала Уимблдон.

Турнир в Дохе завершится 6 марта. Призовой фонд соревнований составляет $565 тыс.

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