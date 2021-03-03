Павлюченкова проиграла Квитовой во втором круге турнира WTA в Дохе

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3 в пользу 30-летней Квитовой, посеянной на турнире под четвертым номером. В четвертьфинале она сыграет с эстонкой Анетт Контавейт.

Павлюченковой 29 лет, она располагается на 41-й строчке мирового рейтинга. На ее счету 12 титулов турниров WTA. На каждом из четырех турниров серии Большого шлема она доходила до четвертьфинала, что является для нее высшим достижением.