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3 марта, источник: БЕЛТА

Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал турнира в Дохе

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (14-й номер мирового рейтинга) одержала вторую победу на турнире в катарской Дохе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AFP 2020

В сегодняшнем поединке 1/8 финала белоруска победила в двух партиях представительницу Германии Лауру Зигемунд (56) — 6:4, 6:2.

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В четвертьфинале Виктория Азаренко встретится с победительницей матча между пятой ракеткой мира украинкой Элиной Свитолиной и японкой Мисаки Дои (83).

В первом раунде Виктория Азаренко обыграла россиянку Светлану Кузнецову (39) — 6:2, 6:3. На старте парного разряда Виктория Азаренко и Элина Свитолина проиграли российско-немецкому тандему Елена Веснина / Лаура Зигемунд — 6:4, 5:7, 8:10.

Сегодня вечером восьмая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко в 1/8 финала сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой (16).

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