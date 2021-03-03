Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал турнира в Дохе

В сегодняшнем поединке 1/8 финала белоруска победила в двух партиях представительницу Германии Лауру Зигемунд (56) — 6:4, 6:2.

В четвертьфинале Виктория Азаренко встретится с победительницей матча между пятой ракеткой мира украинкой Элиной Свитолиной и японкой Мисаки Дои (83).

В первом раунде Виктория Азаренко обыграла россиянку Светлану Кузнецову (39) — 6:2, 6:3. На старте парного разряда Виктория Азаренко и Элина Свитолина проиграли российско-немецкому тандему Елена Веснина / Лаура Зигемунд — 6:4, 5:7, 8:10.