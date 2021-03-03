Арина Соболенко проиграла в 1/8 финала турнира в Дохе

Сегодня в 1/8 финала белоруска за два с половиной часа уступила в трехсетовом поединке испанской теннисистке Гарбинье Мугурусе (16) — 2:6, 6:7 (5:7), 3:6.

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В четвертьфинале испанка сыграет с гречанкой Марией Саккари (25).

До этого еще одна белоруска Виктория Азаренко (14) в поединке 1/8 финала обыграла в двух партиях представительницу Германии Лауру Зигемунд (56) — 6:4, 6:2. В четвертьфинале Виктория Азаренко встретится с пятой ракеткой мира украинкой Элиной Свитолиной. В первом раунде Виктория Азаренко обыграла россиянку Светлану Кузнецову (39) — 6:2, 6:3. На старте парного разряда Виктория Азаренко и Элина Свитолина проиграли российско-немецкому тандему Елена Веснина / Лаура Зигемунд — 6:4, 5:7, 8:10.