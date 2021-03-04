Плишкова вышла в ¼ финала турнира в Дохе
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Чешка Каролина Плишкова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Дохе, призовой фонд которого превышает 565 тысяч долларов.
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Чешка Каролина Плишкова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Дохе, призовой фонд которого превышает 565 тысяч долларов.
Вторая ракетка турнира Плишкова в матче второго раунда обыграла Онс Жабер из Туниса со счетом 6:4, 4:6, 7:5. Теннисистки провели на корте 2 часа 13 минут.
Следующей соперницей Плишковой будет американка Джессика Пегула.