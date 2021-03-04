Хачанов победил Норри во втором раунде турнира в Роттердаме
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме (Нидерланды), призовой фонд которого превышает 980 тысяч евро.
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме (Нидерланды), призовой фонд которого превышает 980 тысяч евро.
Хачанов в матче второго круга обыграл британца Камерона Норри со счетом 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 15 минут.
За выход в полуфинал турнира Хачанов поспорит с победителем противостояния Стефанос Циципас (Греция, 2-й номер посева) — Хуберт Хуркач (Польша).