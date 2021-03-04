Александра Саснович проиграла в 1/8 финала турнира в Лионе

Сегодня в 1/8 финала одиночного разряда белоруска, занимающая 96-е место в мировом рейтинге, за два часа уступила в трехсетовом поединке французской теннисистке Кларе Бюрель, у которой 218-я позиция, — 5:7, 2:6, 0:6.