Виктория Азаренко вышла в полуфинал турнира в Дохе

В сегодняшнем четвертьфинальном поединке Виктория Азаренко обыграла в двух сетах пятую ракетку планеты украинку Элину Свитолину — 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 20 минут. В полуфинале белоруска встретится с победительницей матча между испанкой Гарбинье Мугурусой (16-й номер мирового рейтинга) и греческой теннисисткой Марией Саккари (25).