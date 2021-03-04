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20:32 (мск), источник: БЕЛТА

Виктория Азаренко вышла в полуфинал турнира в Дохе

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Виктория Азаренко (14-й номер мирового рейтинга) вышла в полуфинал теннисного турнира в катарской Дохе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В сегодняшнем четвертьфинальном поединке Виктория Азаренко обыграла в двух сетах пятую ракетку планеты украинку Элину Свитолину — 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 20 минут. В полуфинале белоруска встретится с победительницей матча между испанкой Гарбинье Мугурусой (16-й номер мирового рейтинга) и греческой теннисисткой Марией Саккари (25).

В первом раунде Виктория Азаренко победила россиянку Светлану Кузнецову (39) — 6:2, 6:3, а затем переиграла немецкую теннисистку Лауру Зигемунд (56) — 6:4, 6:2.

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