Виктория Азаренко снялась с турнира в Дохе
5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (14-й номер мирового рейтинга)
5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (14-й номер мирового рейтинга)
Сегодня в полуфинале Виктория Азаренко должна была сыграть с испанской теннисисткой Гарбинье Мугурусой (16), но не смогла выйти на корт
На старте состязаний в Дохе Виктория Азаренко победила россиянку Светлану Кузнецову (39) — 6:2, 6:3, затем переиграла немецкую теннисистку Лауру Зигемунд (56) — 6:4, 6:2, а в четвертьфинальном поединке обыграла в двух сетах пятую ракетку планеты украинку Элину Свитолину — 6:2, 6:4. В парном разряде Виктория Азаренко и Элина Свитолина уступили в 1/8 финала
На турнире во французском Лионе с призовым фондом $235 тыс. белорусская теннисистка Лидия Морозова и представительница Казахстана Анна Данилина в полуфинале парного разряда проиграли сегодня
В первом раунде одиночного разряда этих соревнований Александра Саснович (96) победила Эжени Бушар (143), а затем проиграла в 1/8 финала француженке Кларе Бюрель (218). Белоруска Вера Лапко (280) уступила в 1/16 финала швейцарской теннисистке Виктории Голубич (130). В парном разряде Лапко и Саснович выбыли после четвертьфинала.