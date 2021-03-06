Российский теннисист Даниил Медведев станет второй ракеткой мира 15 марта

Медведев станет первым с июля 2005 года теннисистом в первой двойке рейтинга, который не входит в так называемую большую четверку, состоящую из Новака Джоковича, Рафаэля Надаля, Роджера Федерера и Энди Маррея.

В 2021 году Медведев дошел до финала Открытого чемпионата Австралии, где проиграл Джоковичу. Россиянин во второй раз играл в финале турнира серии Большого шлема, в решающем матче Открытого чемпионата США в 2019 году он уступил Надалю. В конце прошлого сезона Медведев выиграл Итоговый турнир ATP, его победная серия, начавшаяся в прошлом году и закончившаяся в финале Открытого чемпионата Австралии, составила 20 матчей. В общей сложности на счету 25-летнего Медведева девять побед на турнирах ATP.